Захарова — о критериях МОК: «В основе антироссийской политики стоит идеология разрушения»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» оценила критерии МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

— Это, к сожалению, элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Я обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны даже этим заявлением МОК. Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики. Мы с этим сталкиваемся не в первый раз. Понимаем, что это касается не только спорта, — сказала Захарова «СЭ».

Это начиналось как недобросовестная конкуренция, сейчас это уже переходит в разряд оголтелой русофобии, в попытки отменить Россию. Как они говорят, сделать решительный шаг к изничтожению нас в культурном, информационном, политическом пространстве. Что это, как не попытка окончательно решить российский вопрос? Я понимаю, что они очень нервно реагируют на это, потому что это прямая аналогия с фашизмом. Но факты остаются фактами — блокировка наших СМИ и журналистов. Травля наших спортсменов, недопуск их на мероприятия. Это все и есть «решение вопроса».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.