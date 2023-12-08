МИД РФ — о допуске россиян на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе: «Решать будут сами спортсмены»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что российские спортсмены будут допущены к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает — нанести нам как можно больший ущерб во всем», — сказала Захарова «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.