Матыцин допустил участие россиян на Олимпиаде, но без подписания деклараций

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости диалога с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже с соблюдением минимальных требований.

«Не понимаю, почему этому уделяют большое внимание и ставят это в качестве приоритета. Да, большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. Но объективно туда спортсмены уже не поедут. И наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода красной черты — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства. Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие. В этом историческом отрезке это, наверное, правильный шаг», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Олимпиаду в Париже в установленную дату — 26 июля 2023 года. Также МОК все еще не дал точного ответа о том, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.