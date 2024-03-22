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22 марта, 16:44

Матыцин отметил, что Олимпийские игры не являются главными соревнованиями для России

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин объяснил, почему Олимпийские игры 2024 года не являются главными соревнованиями для России.

«Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее министр спорта заявил, что России нельзя идти по пути бойкота Олимпийских игр в Париже. По его словам, спортсмены сами должны принимать решение по участию в Олимпиаде.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В марте директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклеод сообщил, что на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Олег Матыцин
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