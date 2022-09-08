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8 сентября, 10:45

Матыцин рассказал о шансах российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Мария Гусева

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о шансах российских спортсменов попасть на Олимпиаду-2024 в Париже.

— Какие у нас шансы принять участие на ближайшей Олимпиаде-2024 в Париже?

— Если коротко, то делаем всё возможное, чтобы Россия стала активным участником Олимпиады в Париже. Я уже сказал, что мы активно взаимодействуем с международными федерациями через наши всероссийские спортивные федерации. Работаем по дипломатическим каналам, убеждая, что без России Олимпийские игры практически потеряют смысл, — цитируют «Известия» Матыцина .

— Когда будет временная отсечка, после которой мы поймем, что наши спортсмены будет или не будут участвовать в Олимпиаде-2024?

— По большинству видов спорта это следующий календарный год, 2023-й. Но это в компетенции конгрессов или конференций каждой из международных спортивных федераций как высших органов управления этих федераций. За редким исключением такие решения могут принимать исполкомы федераций. Исходя из их решений, думаю, что до конца нынешнего года будут понятны наши перспективы в этом вопросе.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://iz.ru/1392072/elena-likhomanova-aleksei-fomin/my-ubezhdaem-chto-bez-rossii-olimpiiskie-igry-poteriaiut-smysl
Олимпиада
Олег Матыцин
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