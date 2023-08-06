Матыцин заявил, что российских спортсменов не заставят отречься от политики государства ради участия в Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался требованиях к российским и белорусским спортсменам со стороны МОК для участия в Олимпийских играх в Париже.

По словам Матыцина, вмешательство госструктур в деятельность спортивных организаций недопустимо и они не должны ограничивать права спортсменов на участие в соревнованиях.

«Конечно, для любого спортсмена участие в Олимпийских играх — это мечта, но и россияне, и наши белорусские друзья не смогут перейти красную черту, когда спортсменов пытаются заставить отречься от политики своего государства, критически выступить к заявлениям руководителей», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.