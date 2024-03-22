Матыцин: «Нельзя бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что России нельзя идти по пути бойкота Олимпийских игр в Париже.

«Хочу еще раз отметить нашу позицию — нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он отметил, что спортсмены не должны страдать из-за давления со стороны международного сообщества. Также, по его словам, Министерство спорта РФ в ближайшее время подготовит рекомендации, но финальное решение по участию в Олимпиаде останется за атлетами.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Однако российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в церемонии открытия Игр. Кроме того, медали атлетов из России не будут учитываться в общем зачете, а награждать россиян будут под музыку без слов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.