Медведев: «Стыдно за политически мотивированные решения МОК в отношении спортсменов из России»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Политик считает, что спорт в данный момент переживает сложные времена. Также Медведев отметил российских спортсменов, которые проходят колоссальное испытание.

«Это очень сложно, потому что ты готовишься, готовишься, а потом по политическим причинам тебя отрезают. Поэтому я здесь никого строго не сужу, очевидно, что-то, что они не участвуют в соревнованиях, — это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», — сказал Медведев РИА «Новостям».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

23 марта министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут выступить на ближайшей Олимпиаде в Париже под своим флагом.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.