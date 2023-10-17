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Сегодня, 18:05

Мельникова высказалась о возможной поездке на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о возможной поездке на ОИ-2024 в нейтральном статусе.

«Готова ли поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе? Сейчас не готова ответить на вопрос. Это будет совместное решение всей федерации. До этого мы шесть-семь лет выступали под нейтральным флагом и частично уже привыкли. Сейчас будет зависеть от того, какие нам условия предложат. Если нам условия ужесточат, то я сомневаюсь, что наша федерация нас допустит туда», — приводит слова Мельникова Metaratings.ru.

23-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021), двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года и четырехкратной чемпионкой Европы.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024.

Источник: https://metaratings.ru/news/melnikova-o-neitralnom-statuse-na-oi-2024-eto-budet-sovmestnoe-reshenie-vsei-federacii-295756/
Олимпиада
Ангелина Мельникова
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