Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Мэр Парижа Анн Идальго выступила за участие российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я выступаю, как и большая часть спортивного движения, за то, чтобы на Олимпийских играх не было делегации под флагом России. Конечно, Олимпиада проходит в геополитическом пространстве. Надеюсь, что конфликт на Украине останется позади, когда мы будем принимать соревнования, которые станут великим моментом долгожданной встречи, потому что после пандемии, после всего, что мы пережили, есть необходимость объединиться вокруг спорта», — сообщает RT со ссылкой на L'Equipe.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В среду, 25 января в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).