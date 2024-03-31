Мэр Парижа заявила, что российским спортсменам не будут рады в городе во время Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» в столице Франции во время летней Олимпиады-2024.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», — приводит ТАСС со ссылкой на Le Monde слова Идальго.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Россияне, которые будут выступать в Париже в нейтральном статусе, должны будут подписать условия участия, применимые к Играм-2024, в них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию. При этом от них не будут требовать подписать дополнительные декларации с осуждением СВО.