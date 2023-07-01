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1 июля, 23:14

Метательница молота Царева первой из российских легкоатлетов выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Метательница молота Елизавета Царева стала первым российским легкоатлетом, выполнившим квалификационный норматив на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

В субботу, 1 июля Царева выиграла турнир в Бресте, показав результат 74,65 метра.

Квалификационный отбор на легкоатлетический олимпийский турнир в большинстве дисциплин стартовал 1 июля и будет длиться до 30 июня 2024 года. Норматив в метании молота у женщин составляет 74 метра.

Позднее 1 июля олимпийский норматив у мужчин выполнил метатель молота Валерий Пронкин. Он установил результат 79,94 метра при нормативе 78,20 метра.

В феврале 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к участию в соревнованиях в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам национальной безопасности.

Олимпиада
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