Международная федерация скейтбординга выступила за допуск российских спортсменов до соревнований

Исполком Международной федерации скейтбординга (World Skate) выступил за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований по рекомендациям МОК.

«World Skate поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы позволить спортсменам разных национальностей вместе соревноваться в наших видах спорта. Понимая необходимость найти последовательный подход во всех дисциплинах, World Skate в настоящее время работает над разработкой плана по возвращению этих спортсменов в консультации с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF)», — сообщается на сайте World Skate.

Процесс рассмотрения допуска российских и белорусских спортсменов и сроки их возвращения обсудят на следующих заседаниях исполкома Международной федерации скейтбординга.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.