МИД РФ осудил политизацию вопроса участия российских спортсменов в Олимпиаде

Заместитель МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия осуждает политизированную практику лишения российских и белорусских спортсменов права участвовать в спортивных мероприятиях.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что нельзя политизировать этот вопрос, нельзя лишать людей спортивных мероприятий, участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях, — сказал он, комментируя ограничения Международного олимпийского комитета для российских спортсменов. — К сожалению, это имеет место. Мы это, бесспорно, осуждаем», — приводит слова Вершинина ТАСС.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.