Мамиашвили — о заявлении комиссии ОКР: «Спортсмен должен быть услышан»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление комиссии спортсменов ОКР с оценкой критериев допуска россиян к международным соревнованиям.

«Спортсмен должен быть услышан. Если посмотреть в Олимпийскую хартию, то все должно быть в интересах спортсменов, а пока это не так. К сожалению, центр принятия решений не на площадках общественных спортивных международных организаций, им навязывают позицию, чтобы не допускать нас. Нас хотят вычеркнуть из спорта те государства, у которых история меньше, чем история нашего балета! Их государство существует меньше, чем наш балет! В Олимпийской хартии написано, что все должно быть в интересах спортсменов», — сказал Мамиашвили «СЭ».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал критерии МОК по допуску россиян произволом и нарушением Олимпийской хартии.