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Сегодня, 17:11

Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
Камиль Бортничук.
Фото Global Look Press
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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук пригрозил Международному олимпийскому комитету (МОК) бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии.

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«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК. У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже», — приводит слова Бортничука РИА «Новости».

10 февраля министр спорта и туризма Польши предложил создать «сборную беженцев», в которую могли бы быть включены диссиденты из России и Белоруссии. В тот же день стало известно, что группа из 35 стран будет требовать недопуска россиян и белоруссов на Олимпиаду-2024.

15 февраля в МОК призвали власти стран, выступающих против участия России в Играх-2024, не ущемлять права человека и добавили, что правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях. Ранее глава МОК Томас Бах уже обращался к странам, которые намерены бойкотировать Олимпиаду-2024.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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