Министр спорта РФ Матыцин надеется, что спортсмены из России выступят под своим флагом на ближайшей Олимпиаде

Сегодня, 17:05
Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут выступить под своим флагом на ближайшей Олимпиаде в Париже (Франция).
«Флаг у нас всегда российский. У нас другого флага нет. Будем надеяться на то, что есть шанс выступить под национальным флагом. Сделаем максимально возможное и необходимое для того, чтобы это случилось», — приводит ТАСС слова Матыцина.
Также министр спорта отметил, что сейчас на фоне давления ряда стран на Международный олимпийский комитет главной задачей является защита олимпийского движения от политического влияния и сохранение принципов деятельности международного спортивного движения.
Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.
Российские спортсмены не выступали на Олимпиадах под своим флагом с летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).