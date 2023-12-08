МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

До участия в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Отмечаается, что будут применяться строгие условия отбора в соответствии с рекомендациями исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.