МОК не будет ставить дедлайн по решению о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не будет устанавливать конкретные рамки для принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

«Мы будем пристально следить за тем, что происходит на отборочных, квалификационных состязаниях, потому что хотим быть как можно более уверены, что все, кого касаются рекомендации и Олимпийская хартия, соблюдают букву и дух этих условий. Как только у нас будет четкая картина, мы примем решение.

Мы не будем устанавливать конкретный срок. Потому что нам кажется, что если мы установим определенный срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом все выходит из-под контроля», — приводит ТАСС слова Баха.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить атлетов из России и Белоруссии от соревнований. В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе россиян и белорусов, не выражавших поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами и органами национальной безопасности.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

18 июля Томас Бах заявлял, что решение по участию россиян на Играх-2024 может быть принято в октябре 2023 года.