МОК не изменил рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил свои рекомендации по поводу участия россиян и белорусов в международных соревнованиях.

«Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.