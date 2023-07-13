Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:42

МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля

Флаг ОКР на Олимпийских играх
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Международный олимпийский комитет не пригласит Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в установленную дату 26 июля, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Сообщается, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.

В МОК подчеркнули, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».

Источник: ТАСС
21
Читайте также
Россия может отбить у МОК право участвовать в 40 дисциплинах на Олимпиаде. И вот почему
Медведев против Алькараса. Кто фаворит в полуфинале Уимблдона?
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Колобков — о решении МОК не пригласить Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату: «Хотелось бы иметь какую-то ясность»
Тарасова жестко отреагировала на решение МОК не пригласить Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату
Чернышенко заявил, что россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Россия может отбить у МОК право участвовать в 40 дисциплинах на Олимпиаде. И вот почему
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев: «По тем рекомендациям, которые придумал для России МОК, участвовать в Играх ни в коем случае нельзя»

Чернышенко заявил, что россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде