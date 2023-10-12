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Сегодня, 16:46

МОК оставил за собой право принять решение по допуску россиян на Олимпиаду в Париже

Виктория Кравченко
МОК оставил за собой право принять решение по допуску россиян на Олимпиаду в Париже.
Фото Global Look Press
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МОК оставил за собой право на принятие решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. В организации заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18994491
Олимпиада
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