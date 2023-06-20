МОК отреагировал на информацию о допуске россиян на Олимпиаду в качестве команды беженцев

Международный Олимпийский Комитет (МОК) прокомментировал информацию о том, что россиян могут допустить на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. Позиция МОК остается абсолютно неизменной», — приводит слова пресс-службы МОК matchtv.ru.

МОК неоднократно заявлял, что у организации пока нет решения по допуску россиян на Олимпийские игры.

Ранее агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники заявило, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.