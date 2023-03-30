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Сегодня, 13:28

МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России на Олимпиаде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представители Международного олимпийского комитета (МОК) прервали речь эстонской биатлонистки Йоханны Талихярм, выступавшей во время видеоконференции организации против допуска россиян до участия в Олимпийских играх-2024, сообщает Delfi Sport.

По данным источника, эпизод произошел 24 марта. Талихярм выступала как представитель комиссии спортсменов Олимпийского комитета Эстонии. Во время своей речи биатлонистка обвинила МОК в том, что он пытается «протолкнуть» российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.

После этого представитель организации прервал Талихярм, отметив, что пора передать слово следующему выступающему.

Лучшим результатом 29-летней спортсменки на чемпионатах мира является десятое место в спринте в немецком Оберхофе в 2023 году.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Йоханна Талихярм
МОК
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