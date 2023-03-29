МОК призвал международные федерации оперативно решить вопрос допуска россиян к соревнованиям

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс призвал спортивные федерации оперативно решить вопрос по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

«Все, что я могу сказать, так это то, что этот вопрос нужно решить своевременно, потому что рекомендации международным федерациям касаются предстоящего сезона. Я не могу сейчас обрисовать сроки, но мы дали четко понять, как мы видим развитие ситуации. И вы должны понимать, что не от МОК зависит, кого международные федерации допустят, а кого — нет. Мы сделали им предложение, и теперь они должны решить, хотят ли они следовать этим рекомендациям, но это должно быть оперативно, потому что речь идет о международных соревнованиях, которые уже идут», — приводит ТАСС слова Адамса.

Во вторник, 28 марта, исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в командных видах спорта.