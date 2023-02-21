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Сегодня, 14:57

МОК: резолюция Европарламента об отборе россиян на Олимпиаду-2024 противоречит миссии Игр

Руслан Минаев
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Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на резолюцию Европарламента осудить комитет за предоставление россиянам возможности отобраться на Олимпиаду-2024 подчеркнул, что решения по участию спортсменов из России и Белоруссии в квалификации Игр-2024 еще нет.

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«Проводится исследование первичной концепции условий участия, никакого решения принято не было, — цитирует ТАСС текст заявления МОК. — Просьба Европарламента о «многогранной изоляции» всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению».

В МОК обратили внимание, что резолюция Европарламента явно противоречит не только объединяющей миссии олимпизма, но и автономности спортивных организаций.

«Автономия спортивных организаций является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, неоднократно признававшимся институтами ЕС, в том числе в резолюции Европейского парламента от 23 ноября 2021 года, в которой подтверждается, что ЕС должен стремиться к дальнейшему развитию европейского спорта, уважая его специфический характер и автономию. Кроме того, резолюция находится в явном противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр по миростроительству и Олимпийской хартией, неоднократно одобренной Европейским союзом и его государствами-членами», — подчеркнули в МОК.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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