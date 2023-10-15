МОК внес изменения в Олимпийскую хартию

Сегодня, 14:08
Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в два из семи основополагающих принципа олимпизма, сообщает ТАСС.
Решение об изменениях было принято на 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия) с 15 по 17 октября.
В первом принципе олимпизма теперь призывают «уважать международно признанные права человека». Ранее в нем была речь только об этических принципах.
В обновленном четвертом принципе сказано, что каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом без какой-либо дискриминации, которая до этого не упоминалась.
Ранее сообщалось, что в 141-й сессии МОК не принимают участие двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.