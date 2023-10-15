Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:08

МОК внес изменения в Олимпийскую хартию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в два из семи основополагающих принципа олимпизма, сообщает ТАСС.

Решение об изменениях было принято на 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия) с 15 по 17 октября.

В первом принципе олимпизма теперь призывают «уважать международно признанные права человека». Ранее в нем была речь только об этических принципах.

В обновленном четвертом принципе сказано, что каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом без какой-либо дискриминации, которая до этого не упоминалась.

Ранее сообщалось, что в 141-й сессии МОК не принимают участие двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
9
0
Читайте также
Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение
Петросян лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Уфе
Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МОК отвергают призывы полного отстранения россиян

В ITA заявили о должном тестировании россиян перед Олимпийскими играми в Париже