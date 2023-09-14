МОК запретил России финансировать спортсменов в нейтральном статусе

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает осуществлять финансирование спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

«По рекомендациям, нейтральный спортсмен не может ассоциироваться ни с государством, ни с национальным олимпийским комитетом. Таким образом, МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.