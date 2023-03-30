МОК запросил экспертную оценку по определению военнослужащих-спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация попросила военных экспертов установить критерии для определения спортсменов, которые находятся на службе в военных структурах России.

«Это сложный вопрос, мы попросили мнения военных экспертов. Это сделано для того, чтобы разграничить срочную службу, которая существует в России, и тех, кто продолжает служить после ее окончания по собственному желанию. Это причина, почему мы очень сильно просим международные федерации, чтобы их независимые комиссии учитывали этот вопрос, имели экспертов по этому вопросу, чтобы разбираться в каждом отдельном случае, чтобы в конечном счете общие правила распространялись на все виды спорта», — приводит слова Баха ТАСС.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.