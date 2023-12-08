На Украине осудили решение МОК о допуске российских спортсменов

Сегодня, 20:14
Главы министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал решение МОК о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе.
По словам Бедного, на Украине примут решение об участии в Олимпийских играх-2024 после консультаций с украинским сообществом и руководством страны.
«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК», — приводит слова Бедного РИА «Новости».
МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе.
К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.