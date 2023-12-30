Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 09:53

На Украине переживают из-за санкций в случае бойкота Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
На Украине переживают из-за санкций в случае бойкота Олимпиады в Париже.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сомневается, что возможный бойкот летних Олимпиады в Париже является хорошим решением. Украинские спортсмены могут пропустить Игры из-за допуска россиян.

Он уверен, отказ от участия в Олимпиаде 2024 года приведет к санкциям со стороны МОК.

«В Олимпийской хартии прописаны санкции за подобные действия. И не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе. То есть это достаточно радикальный шаг», — приводит слова Бедного RT со ссылкой на BBC.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом. Он считает, что не выполнять требования страны — это не значит поддерживать боевые действия.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1252860-ukraina-boikot-olimpiada-rossiyane
Олимпиада
Читайте также
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью в Самарканде
Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в Крыму
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
В новых внутренних паспортах России появится биометрия
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Пловец Рылов заявил, что поддержка Путина для него важнее участия в Олимпиаде-2024