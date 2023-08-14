На Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске спортсменов из России.

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены из Украины готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже при допуске на них российских и белорусских атлетов.
«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — цитирует Гутцайта ТАСС.
Он отметил, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.
67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года.