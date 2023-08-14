На Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске спортсменов из России

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены из Украины готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже при допуске на них российских и белорусских атлетов.

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — цитирует Гутцайта ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года.