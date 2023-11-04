Нагорный назвал руководство МОК губителями олимпийского движения

Гимнаст Никита Нагорный высказался о руководствое Международного олимпийского комитета (МОК).

«Люди, которые сегодня находятся в руководстве Международного олимпийского комитета, войдут в историю как губители олимпийского движения. Надо им задавать вопросы, а не ребятам, которые тренируются всю жизнь», — цитирует Нагорных ТАСС.

В среду, 1 ноября, МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволяют себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.