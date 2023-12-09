Навка — о допуске россиян на Олимпиаду: «Каждый из спортсменов должен думать своей головой, сердцем и душой»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что спортсменам из России и Белоруссии стоит соглашаться на условия МОК и ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Если спортсмены имеют возможность участвовать под нейтральным статусом, без флага и гимна, что было и ранее, то они могут ехать на Олимпиаду. Однако если у МОК появляются дополнительные условия, где наши спортсмены должны высказываться и быть против своей страны, то каждый из наших спортсменов должен думать своей головой, сердцем и душой. Спортивная жизнь каждого атлета очень коротка, поэтому он должен использовать любую возможность. Наша страна должна поддерживать возможности продвигать и развивать профессиональный спорт на мировом уровне, чтобы его не потерять», — цитирует Навку Sport24.

8 декабря исполком Международного олимпийского комитета объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Однако россияне и белорусы не получат допуск ко всем командным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.