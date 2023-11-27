Небо над Парижем будет закрыто в день открытия Олимпиады-2024

Министерство транспорта Франции предупредило о закрытии неба над Парижем 26 июля 2024 года — в день открытия летней Олимпиады.

«С 19 часов до полуночи ни один самолет не сможет взлететь или приземлиться в парижских аэропортах (кроме самолетов чрезвычайных служб). Полеты над французской столицей будут также запрещены. Вокруг столицы будет установлен запретительный периметр радиусом 150 километров», — приводит РИА Новости текст заявления властей.

Согласно заявлению министерства, пассажирам и авиакомпаниям будет предложено воздержаться от полетов над столицей Франции в этот период.

При этом в период проведения Игр могут быть созданы схожие зоны запрета для полетов для защиты олимпийских объектов. Более конкретно о данных мерах будет сообщено весной 2024 года.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 16 августа.