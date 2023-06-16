Немов заявил, что россиян фактически лишают возможности выступить на ОИ-2024 в Париже

Четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов отреагировал на информацию о том, что россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Это уже совсем за гранью. Как это: не принимать помощь той страны, в которой тренируешься и где выступаешь? Мягко говоря, это несправедливо. Так поступать просто нельзя. Фактически россиян лишат возможности выступить на Олимпийских играх в Париже. Другого вопроса и быть не может. Не думаю, что кто-то из наших гимнастов согласится на данные условия. К сожалению, это абсолютно неприемлемые на сегодняшний день условия. Как люди должны отказываться от внутренних соревнований, если им нужно отобраться в сборную? Как им не получать помощь от национальной федерации, если требуются лекарства, условия для тренировок и т. д.?» — приводит слова Немова RT.

Ранее агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники заявило, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.