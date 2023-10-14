Нагорный: «Поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе нельзя расценивать как предательство»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал возможное участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Он заявил, что не намерен осуждать атлетов, которые готовятся к Играм.

«Это ужасно, ведь для атлета Игры и есть жизнь. Мне сложно рассуждать на эту тему, ведь моя мечта уже сбылась, я — олимпийский чемпион. Поэтому ни в коем случае не осуждаю ребят, которые несмотря ни на что готовятся, надеются, что поедут в Париж — в нейтральном статусе или без. Это их жизнь», — приводит слова Нагорного RT.

Также 26-летний спортсмен отметил, что поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе нельзя считать предательством. По его мнению, спортсмен, если выиграет, то золотую медаль привезет именно в Россию.

«У тебя российский паспорт, ты говоришь на русском языке, и эту золотую медаль, если выиграешь, ты привезешь на родину, в Россию! Поэтому ни в коем случае не считаю, что это будет предательством, как сейчас иногда говорят», — сказал Нагорный.

13 октября директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.