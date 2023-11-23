Валуев о том, что у россиян требуют 500 тысяч рублей за нейтральный статус: «Это еще не предел наглости западных чиновников»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что международные федерации берут до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе. Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что Международная федерация спортивного скалолазания требует такую сумму за проверку спортсмена, чтобы впоследствии решить, выдавать ли ему нейтральный статус.

«Не надо удивляться наглости западных чиновников. Это еще не предел их хотелок», — сказал Валуев «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами своих стран.