Валуев — о прекращении ОКР финансирования российских спортсменов в нейтральном статусе: «В этом конкретно виноват МОК»

Депутат госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» заявление президента ОКР Станислава Позднякова, в котором он сказал, что российские спортсмены, которые примут решение выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, не смогут получить выплаты от ОКР.

«ОКР не может официально спонсировать, потому что отстранен. Обидно ли, что спортсмены оказались в такой ситуации? Это не спортсмены оказались в такой ситуации. В этом конкретно виноват МОК», — сказал Валуев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.