НОК Белоруссии назвал дискриминационным участие в Олимпиаде без национальных символов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии отреагировал на допуск белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, в нейтральном статусе.

В заявлении Олимпийского комитета подчеркнули, что приветствуют допуск к Играм, но это решение полностью не удовлетворяет интересы белорусского сообщества.

«Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах, — все эти условия по-прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны», — приводит заявление НОК РИА «Новости».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. До соревнований будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.