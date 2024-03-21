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21 марта, 21:27

НОК Украины выступил против участия российских теннисистов в парных разрядах на Олимпийских играх

Алина Савинова
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором выразил позицию, что российские теннисисты не могут принимать участие на Олимпиаде в Париже в парных разрядах.

«Несмотря на то что ITF может иметь причины, связанные с конвенцией, поддерживающей это решение, подписанты письма настоятельно призывают пересмотреть этот подход. Восприятие общественностью пар российских или белорусских теннисистов, соперничающих на событиях против других пар на основе национальности, неизбежно указывает на то, что они представляют свои страны. Это кардинально противоречит более широкому подходу, согласованному МОК и МПК, запрещающему представительство российского или белорусского государства на международных спортивных соревнованиях, исключая тем самым команды из этих стран», — приводит ТАСС слова текста сообщения.

Также отмечается, что НОК потребовал от Международного олимпийского комитета проверить правильность присвоения нейтрального статуса россиянкам Веронике Кудерметовой, Елене Весниной, Мирре Андреевой и Анастасии Потаповой.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) объявила о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе в мужском и женском одиночных, парных разрядах и миксте. Сообщалось, что представители России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских, а также Паралимпийских играх, если будут соответствовать требованиям к отбору и допуску.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Источник: ТАСС
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