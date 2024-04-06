Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 00:07

Матыцин: «Необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал право выступать на Олимпиаде»

Евгений Козинов
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что каждый спортсмен имеет право на участие в Олимпийских играх, поэтому необходимо уважать тех атлетов, которые отобрались на соревнования.

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества, недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде. У нас великая страна с великой историей и славными победами, за каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит, и всей спортивной отрасли. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета. Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие команды 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев.

Источник: https://tass.ru/sport/20460907
Олег Матыцин
3
0
Читайте также
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
«Вашингтон» Овечкина уступил «Питтсбургу» в принципиальном матче
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
«Матч «Динамо» - «Спартак» будет насыщенным на события». Черчесов поделился ожиданиями от московского дерби
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в отборе на Олимпиаду в Париже
Ради них МОК менял правила. Кто из наших попадет на Олимпиаду, но под другим флагом?
Песков: «Спортсмены РФ могут сами определять позицию по участию в Олимпиаде»
Васильев призвал не навешивать ярлыки на спортсменов после слов Позднякова о теннисистах
Винер: «Было бы правильно, если бы все российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде»
Винер: «Спортсмены без символики на Олимпиаде не должны иметь гражданство РФ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песков: «Выступающие за рубежом спортсмены из РФ для нас являются своими»