Матыцин: «Необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал право выступать на Олимпиаде»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что каждый спортсмен имеет право на участие в Олимпийских играх, поэтому необходимо уважать тех атлетов, которые отобрались на соревнования.

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества, недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде. У нас великая страна с великой историей и славными победами, за каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит, и всей спортивной отрасли. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета. Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие команды 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев.