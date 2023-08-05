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Сегодня, 10:30

Министр спорта РФ Матыцин: «Недружественных стран для нас нет, мы всегда открыты»

Виталий Косик
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что недружественных стран для российских спортсменов нет.

«С белорусами в это непростое время мы сдружились, проводим и будем проводить около 700 совместных мероприятий, проводим и сборы, и турниры, здесь лучшие в мире спортивные объекты. Надеюсь, что наши друзья будут на них соревноваться. Я уже говорил, что недружественных стран для нас нет, мы всегда открыты», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Источник: РИА Новости
Олег Матыцин
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