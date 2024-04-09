Зайцева о биатлонистах: «Если россиян допустят до Олимпиады, то перспективы самые хорошие»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением о возможных перспективах биатлонистов на Олимпийских играх в Париже.

«Если к тому времени все разрешится и нас допустят, то перспективы самые прекрасные и хорошие. Ребята будут выступать на Олимпийских играх и показывать хорошие результаты», — цитирует Зайцеву Metaratings.ru.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.