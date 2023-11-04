Слесаренко — о нейтральном статусе: «Спортсмен не становится чужд своей стране, религии и традициям»

Олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в высоту Елена Слесаренко в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Для меня российская форма всегда была символом победы. Это придавало дополнительной силы. Я знала, что за мной страна и народ. Стоит ли ехать на Олимпиаду без флага и гимна? Нельзя сдаваться. Те спортсмены, которые положили огромное количество сил и времени, должны иметь шанс попробовать себя. Отобрать шанс у людей, которые верили в него, неправильно. Это личное дело каждого человека. Он же не становится чужд своей стране, религии и традициям. Каждый в праве решать для себя сам», — сказала Слесаренко «СЭ».

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.