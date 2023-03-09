Олимпийская чемпионка Виртью выступила против участия россиян в Играх-2024

42 бывших спортсмена сборной Канады призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) не поддерживать идею МОК разрешить российским спортсменам участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе, информирует РИА Новости со ссылкой на письмо, опубликованное AP. В их число вошли такие олимпийские чемпионы, как Тесса Виртью (фигурное катание), Хейли Уикенхайзер (хоккей), Дженнифер Хейл и Александр Билодо (оба — лыжный фристайл) и Бекки Скотт (лыжные гонки).

В письме бывшие спортсмены осудили недавние публичные заявления, сделанные ОКК в поддержку «изучения возможности» для россиян и белорусов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

По мнению канадцев, не следуют рассматривать никаких путей для участия россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже.