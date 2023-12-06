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Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.
Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Большинство спортивных состязаний Олимпиады-2024 состоится на территории Парижа. Будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположено в пределах десятка километров от олимпийской деревни. Футбольные турниры для мужчин и женщин пройдут также и в других французских городах — Бордо, Лион, Сент-Этьен, Марсель, Нант и Ницца.
На Играх-2024 в Париже выступят атлеты следующих видов спорта:
2 декабря 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение об участии спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято в марте 2024 года.
Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных спортсменов из России к Олимпиаде