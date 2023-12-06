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Сегодня, 19:55

Олимпийские игры в Париже 2024: когда пройдут — даты Олимпиады

Летняя Олимпиада 2024 года в Париже начнется 26 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Логотип Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Reuters
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Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Большинство спортивных состязаний Олимпиады-2024 состоится на территории Парижа. Будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположено в пределах десятка километров от олимпийской деревни. Футбольные турниры для мужчин и женщин пройдут также и в других французских городах — Бордо, Лион, Сент-Этьен, Марсель, Нант и Ницца.

На Играх-2024 в Париже выступят атлеты следующих видов спорта:

  • академическая гребля
  • бадминтон
  • баскетбол
  • баскетбол 3x3
  • BMX-мотокросс
  • BMX-фристайл
  • бокс
  • борьба
  • брейкинг
  • водное поло
  • волейбол
  • гандбол
  • гольф
  • гребля на байдарках и каноэ
  • ребной слалом
  • дзюдо
  • конный спорт
  • легкая атлетика
  • марафонское плавание
  • маунтинбайк
  • настольный теннис
  • парусный спорт
  • плавание
  • пляжный волейбол
  • прыжки в воду
  • прыжки на батуте
  • регби-7
  • серфинг
  • синхронное плавание
  • скейтбординг
  • современное пятиборье
  • спортивная гимнастика
  • спортивное скалолазание
  • стрельба
  • стрельба из лука
  • теннис
  • трековые гонки
  • триатлон
  • тхэквондо
  • тяжелая атлетика
  • фехтование
  • футбол
  • хоккей на траве
  • художественная гимнастика
  • шоссейные гонки

2 декабря 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение об участии спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято в марте 2024 года.

Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных спортсменов из России к Олимпиаде

Олимпиада
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