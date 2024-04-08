Олимпийские кольца в 2024 году установят на Эйфелевой башне

Олимпийские кольца перед летней Олимпиадой 2024 года в Париже будут установлены на Эйфелевой башне, сообщает газета Parisien.

«Как и во время предыдущих Олимпийских игр, пять огромных колец будут установлены в самом символическом месте Парижа — на Эйфелевой башне. Этот памятник является одним из самых известных и узнаваемых среди туристов: тысячи людей каждый день приходят, чтобы сфотографироваться у его подножия», — говорится в статье.

Отмечается, что кольца должны будут быть размещены на высоте примерно 60 метров между первым и вторым этажами башни. Размер конструкции составит 29 метров в ширину и 15 метров в высоту.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Большинство спортивных состязаний Олимпиады состоятся на территории Парижа. Будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.