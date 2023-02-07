Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования

Сегодня, 18:22
Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска российских спортсменов на Игры 2024 года.
Под заявлением подписались национальные олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов.
«Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных спортивных соревнованиях», — цитирует РИА «Новости» Спорт со ссылкой на релиз.
25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.
Сегодня, 7 февраля, мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.