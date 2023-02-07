Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования

Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска российских спортсменов на Игры 2024 года.

Под заявлением подписались национальные олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов.

«Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных спортивных соревнованиях», — цитирует РИА «Новости» Спорт со ссылкой на релиз.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Сегодня, 7 февраля, мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.