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Сегодня, 18:22

Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования

Виктория Кравченко
Фото Global Look Press
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Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска российских спортсменов на Игры 2024 года.

Под заявлением подписались национальные олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов.

«Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных спортивных соревнованиях», — цитирует РИА «Новости» Спорт со ссылкой на релиз.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Сегодня, 7 февраля, мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230207/dopusk-1850371548.html
Олимпиада
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