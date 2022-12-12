Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По словам главы USOPC Сюзанны Лайонс, возвращение россиян действительно важно для олимпийского движения, но США категорически против того, чтобы они выступали под национальным флагом из-за действующих санкций.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь», — приводит РИА «Новости» слова Лайонс со ссылкой на The Wall Street Journal.

В феврале МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. В пятницу, 9 декабря, участники олимпийского саммита поддержали сохранение санкций против России.